Кабмин одобрил выделение средств на тест-системы по выявлению COVID-19

Российское правительство одобрило выделение бюджетных средств на производство тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

«О выделении Роспотребнадзору из резервного фонда... в 2021 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на производство медицинских изделий (тест-систем) для выявления новой коронавирусной инфекции... принять проект», — говорится в документе по итогам заседания правительства 20 мая.

Как пояснили в кабмине, инициатива направлена на сохранение жизни и здоровья населения России в условиях распространения COVID-19.

В России за время пандемии проведено свыше 135,3 млн тестов на коронавирус.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что разработка эпидемиологического щита страны будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний.

Учёный-вирусолог и эпидемиолог доктор медицинских наук член-корреспондент Российской академии наук Михаил Михайлов в беседе с kp.ru рассказал о мерах, помогающих сдерживать вирусные инфекции.