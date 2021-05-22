В России за сутки проведено более 330 тысяч тестов на коронавирус
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«За последние сутки проведено 334 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 мая остаются 512 212 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Отмечается, что всего в России проведено свыше 135,3 млн тестов на коронавирус.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.