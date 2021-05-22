Названы регионы России с наименьшими темпами распространения COVID-19

В Еврейской автономной области и Туве зафиксированы наименьшие темпы распространения коронавирусной инфекции за сутки по сравнению с другими российскими регионами, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1) Еврейская автономная область — 0,02%; 2) Республика Тыва — 0,04%; 3) Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Республика Северная Осетия —Алания — 0,05%», — говорится в сообщении.

В России за сутки выявили 8709 новых случаев коронавируса.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что в российских городах с высокой плотностью населения наблюдается напряжённая ситуация с коронавирусной инфекцией, при этом в целом по стране эпидемиологическая обстановка остаётся стабильной.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.