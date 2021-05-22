Кабмин утвердил вручение Конституции при получении первого паспорта

Правительство России утвердило постановление о вручении с 1 июля гражданам экземпляра Конституции при получении первого российского паспорта, сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение коснётся 14-летних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России», — говорится в пресс-релизе.

В январе МВД России предложило вместе с паспортом вручать российскую Конституцию гражданам России, достигшим 14-летнего возраста.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками. Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля, поддержали изменения в основной закон страны 77,92% граждан.