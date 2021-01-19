В России предложили вручать вместе с паспортом Конституцию

Министерство внутренних дел России предложило вместе с паспортом вручать российскую Конституцию гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, одновременно с паспортом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», — цитирует РИА Новости ведомство.

В декабре сообщалось, что, согласно проекту нового административного регламента МВД, в России могут допустить к экзамену на водительские права с 16 лет.