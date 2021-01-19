В России предложили вручать вместе с паспортом Конституцию
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», — цитирует РИА Новости ведомство.
В декабре сообщалось, что, согласно проекту нового административного регламента МВД, в России могут допустить к экзамену на водительские права с 16 лет.