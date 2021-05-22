Автобус с туристами из Москвы попал в ДТП в Новгородской области

Автобус, перевозивший туристов из Москвы в Великий Новгород, съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе М10 в Новгородской области, в результате чего пострадали три человека, сообщили в региональном главке ГИБДД.

«Автобус из Москвы ехал на экскурсию в Великий Новгород. В 02:00 на 431-м км федеральной автодороги «Россия» водитель 1973 года рождения, управляя автобусом, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали три пассажира», — цитирует пресс-службу ТАСС.

По предварительной информации, водитель заснул за рулём.

В результате ДТП в Новгородскую областную клиническую больницу с различными травмами госпитализировали трёх женщин 1974 и 1949 годов рождения.

Ранее уголовное дело возбудили по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком на трассе М1 «Беларусь» в Смоленской области, в результате которого пострадали 13 граждан Белоруссии.