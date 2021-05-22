Для мигрантов в России появится специальный правовой режим

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Для мигрантов, которые не имеют права находиться в России, введут специальный правовой режим — «Контролируемое пребывание».

«В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима — «Контролируемое пребывание», — цитирует ТАСС пресс-центр МВД России.

Отмечается, что такой режим будет установлен по отношению к мигрантам, которые не имеют правовых оснований для нахождения в России.

Ранее российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции прокомментировал ситуацию с трудовыми мигрантами в России.

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