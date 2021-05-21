Путин прокомментировал ситуацию с трудовыми мигрантами в России

Российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции прокомментировал ситуацию с трудовыми мигрантами в России.

«Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств — членов ЕврАзЭС», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что более 3,3 млн иностранцев урегулировали свой правовой статус в России с апреля прошлого года, когда указом президента России пребывающим в стране мигрантам был предоставлен ряд послаблений.

Отмечается, что из данного числа более 500 тыс. ранее находились в России с нарушением сроков пребывания.

За два месяца 2021 года, по данным МВД, на миграционный учёт поставлены 1 084 000 граждан.