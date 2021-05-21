В Тюменской области продлили ограничения в связи с COVID-19

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В Тюменской области до 20 июня продлили ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
В Тюменской области продлили ограничения в связи с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

В общественных местах действует масочный режим. По данным медиков, около 129 тыс. жителей региона прошли вакцинацию.

Личный приём граждан в исполнительных органах госвласти приостановлен до 20 июня.

Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.

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