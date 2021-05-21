В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью коклюшем

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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью коклюшем среди различных групп населения России.
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью коклюшем
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«По данным сотрудников лаборатории эпиднадзора за дифтерией и коклюшем Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, в последние годы за счёт совершенствования лабораторной диагностики отмечается рост заболеваемости коклюша во всех возрастных группах, как среди взрослых, так и среди детей», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что в 2019 году в Москве зафиксировано 346 случаев заболевания коклюшем среди взрослых.

«Количество случаев коклюша среди взрослых растёт как за счёт повышения качества и доступности методов лабораторной диагностики, так и за счёт снижения числа вакцинированных детей», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН призвала регулярно вакцинироваться от коклюша.

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