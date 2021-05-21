В Крыму рассказали о ходе работ по разминированию крепости Керчь

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Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России возобновили работы по разминированию крепости Керчь.
В Крыму рассказали о ходе работ по разминированию крепости Керчь
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«За первый день работы найдено 15 взрывоопасных предметов, за второй — 22. Всего на данный момент 37 взрывоопасных предметов, среди них десять фугасных авиационных бомб, артиллерийские снаряды, миномётные мины и ручные гранаты Ф-1», — заявили в ведомстве.

Как уточняется, расчистка крепости осуществляется с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области за сутки обнаружили 12 боеприпасов времён войны.

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