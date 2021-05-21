В Крыму рассказали о ходе работ по разминированию крепости Керчь

Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России возобновили работы по разминированию крепости Керчь.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«За первый день работы найдено 15 взрывоопасных предметов, за второй — 22. Всего на данный момент 37 взрывоопасных предметов, среди них десять фугасных авиационных бомб, артиллерийские снаряды, миномётные мины и ручные гранаты Ф-1», — заявили в ведомстве.

Как уточняется, расчистка крепости осуществляется с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области за сутки обнаружили 12 боеприпасов времён войны.