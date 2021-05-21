Минобрнауки не ожидает худшей подготовки абитуриентов из-за пандемии

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Минобрнауки не ожидает ухудшения качества подготовки абитуриентов на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Минобрнауки не ожидает худшей подготовки абитуриентов из-за пандемии
  • РИА Новости

«Нет, мы не ожидаем. Мы всё-таки считаем, что, несмотря на сложности, придут молодые люди заинтересованные, с хорошим качеством знаний», — ответил Фальков в интервью телеканалу RTVI на вопрос о возможной более низкой подготовке абитуриентов в этом году из-за пандемии.

По мнению Фалькова, желающие поступить в востребованные университеты будут в любом случае заниматься самообразованием и более активно готовиться.

Приём документов в российские вузы на очную форму обучения начнётся не позднее 20 июня.

Ректор МГТУ им. Баумана профессор Анатолий Александров рассказал, что в вуз в последние годы приходят очень хорошо подготовленные абитуриенты.

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