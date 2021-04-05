В МГТУ имени Баумана рассказали об абитуриентах

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Ректор МГТУ им. Баумана профессор Анатолий Александров рассказал об абитуриентах.
В МГТУ имени Баумана рассказали об абитуриентах
  • © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Приходят очень хорошо подготовленные ребята. Ещё лет 10 назад мы переживали за набор и за его качество: средний балл ЕГЭ абитуриентов был не выше 70. Последние годы всё идет по нарастающей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, абитуриенты мотивированные, у них очень высокий интерес к инженерным специальностям, особенно к тому, что связано с космонавтикой, машиностроением, интеллектуальными системами.

Как отметил Александров, средний балл поступающих — 84.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.

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