Путин поручил определить подход к числу иностранных учеников в классах

Президент России Владимир Путин поручил до марта следующего года определить подход к соотношению численности обучающихся вместе иностранцев и россиян.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан Российской Федерации, оптимального для социальной, языковой и культурной адаптации обучающихся иностранных граждан и обеспечивающего эффективную реализацию образовательного процесса в целом, а также порядок учёта такого соотношения при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях», — отмечается в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 марта 2022 года.

Ранее стало известно, что более 3,3 млн иностранцев урегулировали свой правовой статус в России с апреля прошлого года, когда указом президента России пребывающим в стране мигрантам был предоставлен ряд послаблений.

Отмечается, что из данного числа более 500 тыс. ранее находились в России с нарушением сроков пребывания.

За два месяца 2021 года, по данным МВД, на миграционный учёт поставлены 1 млн 84 тыс. граждан.