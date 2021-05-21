Мурашко рассказал о влиянии вакцинации на ситуацию с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии вакцинации на ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по ковиду. Здесь нужно, чтобы каждый осознавал, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих, за своих друзей, и близких, и старших товарищей», — цитирует ТАСС Мурашко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса.

Согласно данным на 21 мая, в России за 24 часа коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8937 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 983 845.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.