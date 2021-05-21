В ЦБ сообщили о планах запуска платформы по оценке надёжности клиентов банков

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, выступая на конференции Ассоциации российских банков, сообщил о планах запуска платформы, которая будет помогать классифицировать корпоративных клиентов банков по зонам риска.

«Мы где-то начнём тестировать её в пилотном режиме с середины текущего года. Полномасштабный пилот планируем запустить с начала 2022 года. В полном объёме, надеемся, система начнёт работать с середины 2022 года», — цитирует РИА Новости Ясинского.

В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными. В частности, вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

В пресс-службе Центробанка России пояснили, что вступившие в силу поправки к антиотмывочному закону не несут в себе серьёзных изменений с точки зрения контроля наличных расчётов, а призваны облегчить отчётность для банков.