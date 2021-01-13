ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчётов в России

Короткая ссылка
Вступившие в силу поправки к антиотмывочному закону не несут в себе серьёзных изменений с точки зрения контроля наличных расчётов, а призваны облегчить отчётность для банков. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.
ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчётов в России
  • © РИА Новости

«Никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения противолегализационных требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг. — RT) сведения об исчерпывающем перечне операций», — приводит РИА Новости сообщение.

В ЦБ также подчеркнули, что не изменились и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, — «это, как и прежде, 600 тыс. рублей и выше или расчётная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей».

К тому же отмечается, что цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными. В частности, вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить