В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Как сообщает РИА Новости, в соответствии с данными поправками, ужесточается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей.
К тому же вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.
Также со следующего года попадут под контроль и расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать три миллиона рублей.
В ноябре 2020 года начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что объём наличных денег на руках у граждан и в кассах предприятий увеличился за год на 28,3% и достиг отметки 12,1 трлн рублей.