В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

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В России с 10 января вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.

Как сообщает РИА Новости, в соответствии с данными поправками, ужесточается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей.

К тому же вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

Также со следующего года попадут под контроль и расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать три миллиона рублей.

В ноябре 2020 года начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что объём наличных денег на руках у граждан и в кассах предприятий увеличился за год на 28,3% и достиг отметки 12,1 трлн рублей.

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