В Госдуме поддержали упрощение системы получения налоговых вычетов
- РИА Новости
Получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая подтверждающие документы.
«Полностью поддерживаю. Все данные есть в налоговых органах, у работодателя, в Пенсионном Фонде. Если есть дополнительный доход, Налоговая служба этой информацией также обладает. Поэтому заполнять форму «3-НДФЛ» или какие-либо данные вносить, которые уже есть, абсолютно не нужно», — считает Нилов.
Ранее стало известно, что россиянам станет легче получать налоговые вычеты в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).