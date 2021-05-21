В Госдуме поддержали упрощение системы получения налоговых вычетов

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России упростили систему получения налоговых вычетов за покупку жилья.

Получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая подтверждающие документы.

«Полностью поддерживаю. Все данные есть в налоговых органах, у работодателя, в Пенсионном Фонде. Если есть дополнительный доход, Налоговая служба этой информацией также обладает. Поэтому заполнять форму «3-НДФЛ» или какие-либо данные вносить, которые уже есть, абсолютно не нужно», — считает Нилов.

Ранее стало известно, что россиянам станет легче получать налоговые вычеты в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).