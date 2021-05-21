В Госдуме поддержали упрощение системы получения налоговых вычетов

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России упростили систему получения налоговых вычетов за покупку жилья.
В Госдуме поддержали упрощение системы получения налоговых вычетов
  • РИА Новости

Получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая подтверждающие документы.

«Полностью поддерживаю. Все данные есть в налоговых органах, у работодателя, в Пенсионном Фонде. Если есть дополнительный доход, Налоговая служба этой информацией также обладает. Поэтому заполнять форму «3-НДФЛ» или какие-либо данные вносить, которые уже есть, абсолютно не нужно», — считает Нилов.

Ранее стало известно, что россиянам станет легче получать налоговые вычеты в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить