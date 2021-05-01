В России упростили систему получения налоговых вычетов
- РИА Новости
- © Игорь Зарембо
Как пишет РИА Новости, теперь для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, граждане смогут коммуницировать с представителями Федеральной налоговой службы на сайте ФНС.
Отмечается, что сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырёх до полутора месяцев.
20 апреля президент России Владимир Путин одобрил закон, согласно которому оформить имущественные и инвестиционные вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) можно будет онлайн, без визита в ФНС.