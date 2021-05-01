В России упростили систему получения налоговых вычетов

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С 21 мая россияне смогут получать налоговые вычеты в упрощённом порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.
В России упростили систему получения налоговых вычетов
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

Как пишет РИА Новости, теперь для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, граждане смогут коммуницировать с представителями Федеральной налоговой службы на сайте ФНС.

Отмечается, что сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырёх до полутора месяцев.

20 апреля президент России Владимир Путин одобрил закон, согласно которому оформить имущественные и инвестиционные вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) можно будет онлайн, без визита в ФНС.

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