В России упростили систему получения налоговых вычетов

С 21 мая россияне смогут получать налоговые вычеты в упрощённом порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

Как пишет РИА Новости, теперь для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, граждане смогут коммуницировать с представителями Федеральной налоговой службы на сайте ФНС.

Отмечается, что сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырёх до полутора месяцев.

20 апреля президент России Владимир Путин одобрил закон, согласно которому оформить имущественные и инвестиционные вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) можно будет онлайн, без визита в ФНС.