В России упростили систему получения налоговых вычетов за покупку жилья
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Граждане России смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая подтверждающие документы.
Отмечается, что для получения вычета нужно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС.
1 мая сообщалось, что сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырёх до полутора месяцев.
Ранее адвокат палаты адвокатов Москвы Кристина Колесник рассказала о процедуре получения налогового вычета на дачный дом.