В России упростили систему получения налоговых вычетов за покупку жилья

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RT
Россиянам с 21 мая станет легче получать налоговые вычеты в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).
В России упростили систему получения налоговых вычетов за покупку жилья
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Граждане России смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая подтверждающие документы.

Отмечается, что для получения вычета нужно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС.

1 мая сообщалось, что сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырёх до полутора месяцев.

Ранее адвокат палаты адвокатов Москвы Кристина Колесник рассказала о процедуре получения налогового вычета на дачный дом.

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