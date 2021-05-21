В России упростили систему получения налоговых вычетов за покупку жилья

Россиянам с 21 мая станет легче получать налоговые вычеты в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС).

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Граждане России смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая подтверждающие документы.

Отмечается, что для получения вычета нужно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС.

1 мая сообщалось, что сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырёх до полутора месяцев.

Ранее адвокат палаты адвокатов Москвы Кристина Колесник рассказала о процедуре получения налогового вычета на дачный дом.