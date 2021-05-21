В новом выпуске проекта RT «Своих не бросаем» протоиерей Виктор рассказал о посещении Бутиной в тюрьме США

В новом выпуске проекта RT «Своих не бросаем» настоятель вашингтонского собора Святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей протоиерей Виктор Потапов рассказал, в каких условиях ему приходилось навещать в американской тюрьме Марию Бутину.

«Мне нужно было зарегистрироваться в тюрьме в качестве официального капеллана. Я таковым не являюсь — просто приходской священник», — рассказал протоиерей Виктор.

По его словам, посольство России в США всегда обращается в случае необходимости с просьбой навестить находящихся в заключении граждан России.

Он отметил, что при посещении тюрьмы его не досматривали.

«Просто литературу, которую я приносил, я не мог вам в руки давать... И нельзя было приносить книги в твёрдом переплёте», — сказал протоиерей Виктор в разговоре с Марией Бутиной.

Также в данном выпуске затрагивается тема помощи, которую оказывают священники Русской православной церкви заключённым россиянам за границей. Сложно ли получить доступ в тюрьму и от чего это зависит? Как совершаются таинства? Как сами священники относятся к тюремному служению?

В середине марта член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина представила фонд «Своих не бросаем». По её словам, «основной задачей фонд ставит борьбу за права наших сограждан на площадках международного права, таких как ЕСПЧ, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ».

Бутина отметила, что фонд был создан её семьёй во время её заключения в американской тюрьме.