Бутина представила фонд «Своих не бросаем»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Основной задачей фонд ставит борьбу за права наших сограждан на площадках международного права, таких как ЕСПЧ, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ», — заявила Бутина.
Она отметила, что фонд был создан её семьёй во время её заключения в тюрьме в США.
«Когда я вернулась, буквально сразу, спустя несколько дней, ко мне стали обращаться родственники россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, как и я когда-то, в заключении за пределами нашей родины», — рассказала Бутина.
По её словам, она приняла решение, что фонд должен продолжить своё существование.
Ранее сообщалось, что у проекта RT #СвоихНеБросаем появилась собственная страница.