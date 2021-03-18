Бутина представила фонд «Своих не бросаем»

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Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина представила фонд «Своих не бросаем».
Бутина представила фонд «Своих не бросаем»
  • © RT

Об этом сообщает РИА Новости.

«Основной задачей фонд ставит борьбу за права наших сограждан на площадках международного права, таких как ЕСПЧ, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ», — заявила Бутина.

Она отметила, что фонд был создан её семьёй во время её заключения в тюрьме в США.

«Когда я вернулась, буквально сразу, спустя несколько дней, ко мне стали обращаться родственники россиян, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации, как и я когда-то, в заключении за пределами нашей родины», — рассказала Бутина.

По её словам, она приняла решение, что фонд должен продолжить своё существование.

Ранее сообщалось, что у проекта RT #СвоихНеБросаем появилась собственная страница.

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