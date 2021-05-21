Минобороны России открыло документы по Пражской наступательной операции

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Министерство обороны России открыло на своём официальном сайте новый раздел, посвящённый Пражской наступательной операции.
Минобороны России открыло документы по Пражской наступательной операции
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«Представлены материалы о боях по освобождению Праги, о героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что раздел посвящён «сохранению исторической памяти о решающей роли Красной Армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов».

Он подготовлен в рамках проекта «Без срока давности».

В апреле Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности».

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