Минобороны России открыло документы по Пражской наступательной операции
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«Представлены материалы о боях по освобождению Праги, о героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что раздел посвящён «сохранению исторической памяти о решающей роли Красной Армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов».
Он подготовлен в рамках проекта «Без срока давности».
В апреле Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности».