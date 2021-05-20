Юрист напомнил об особенностях привлечения сотрудников к сверхурочной работе

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв напомнил об особенностях привлечения сотрудников к сверхурочной работе.

«Любому работающему человеку важно знать, что работу можно назвать сверхурочной только в том случае, если она выполняется по инициативе работодателя», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, если сотрудник задерживается на работе по собственной инициативе, то это не считается сверхурочной работой.

Как отметил Соловьёв, сверхурочная работа не всегда оплачивается и в качестве компенсации могут предложить дополнительное время отдыха.

«Не менее важно при поступлении на работу отдельное внимание уделить тому, как в трудовом договоре или служебном контракте прописан порядок привлечения к сверхурочной работе и как потом компенсируются затраченные на неё время и усилия», — сказал эксперт.

Он добавил, что продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого сотрудника четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

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