Эксперт рассказал о признаках недобросовестного работодателя

Короткая ссылка
Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров рассказал о признаках недобросовестного работодателя.
Эксперт рассказал о признаках недобросовестного работодателя
  • © РИА Новости / Михаил Мордасов

«Как правило, в объявлении мало информации о том, что нужно делать. Также предлагается зарплата сильно выше рынка, а брать готовы кого угодно. Не интересуются информацией об образовании», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, на крупных сервисах по поиску работы сложно наткнуться на злоумышленников, поскольку их вычисляет искусственный интеллект, который затем передаёт данные на проверку.

По словам Захарова, недобросовестные работодатели предпочитают использовать бесплатные сайты или соцсети.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить