Эксперт рассказал о признаках недобросовестного работодателя

Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров рассказал о признаках недобросовестного работодателя.

«Как правило, в объявлении мало информации о том, что нужно делать. Также предлагается зарплата сильно выше рынка, а брать готовы кого угодно. Не интересуются информацией об образовании», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, на крупных сервисах по поиску работы сложно наткнуться на злоумышленников, поскольку их вычисляет искусственный интеллект, который затем передаёт данные на проверку.

По словам Захарова, недобросовестные работодатели предпочитают использовать бесплатные сайты или соцсети.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.