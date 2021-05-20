Попова: российские тесты определяют все варианты коронавируса
- РИА Новости
«Наши тесты обнаруживают все варианты существующих сегодня вирусов нового коронавирусного заболевания», — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».
Попова отметила, что российские учёные занимаются прогнозированием возможных мутаций COVID-19 и на данный момент не обнаружили значимых рисков.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся стабильной, длинные выходные в мае помогли не допустить роста заболеваемости.