Попова: российские тесты определяют все варианты коронавируса

Российские тесты определяют все существующие варианты коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши тесты обнаруживают все варианты существующих сегодня вирусов нового коронавирусного заболевания», — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Попова отметила, что российские учёные занимаются прогнозированием возможных мутаций COVID-19 и на данный момент не обнаружили значимых рисков.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся стабильной, длинные выходные в мае помогли не допустить роста заболеваемости.