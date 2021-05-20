Попова: российские тесты определяют все варианты коронавируса

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Российские тесты определяют все существующие варианты коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: российские тесты определяют все варианты коронавируса
  • РИА Новости

«Наши тесты обнаруживают все варианты существующих сегодня вирусов нового коронавирусного заболевания», — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Попова отметила, что российские учёные занимаются прогнозированием возможных мутаций COVID-19 и на данный момент не обнаружили значимых рисков.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся стабильной, длинные выходные в мае помогли не допустить роста заболеваемости.

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