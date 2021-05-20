В Нижнем Новгороде вручили награды победителям «Российской студенческой весны»

В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения лауреатов фестиваля «Российская студенческая весна».

Об этом сообщает «Утро.ру».

Участниками фестиваля стали 3,5 тыс. студентов из 75 субъектов. Самые крупные команды приехали из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и Чувашии.

В 2021 году поставлен рекорд «Российской студенческой весны» — конкурсанты представили 1246 творческих работ. Как заявил полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, возросшая активность студентов — результат эффективной работы с молодёжью.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Российская студенческая весна» в 2022 году пройдёт в Самаре.

«Янтарный край» передавал, что в Калининградской области рассказали о мерах поддержки талантливой молодёжи.