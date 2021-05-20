Фестиваль «Российская студенческая весна» в 2022 году пройдёт в Самаре

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Юбилейный, XXX фестиваль «Российская студенческая весна» пройдёт в 2022 году в Самаре.
Фестиваль «Российская студенческая весна» в 2022 году пройдёт в Самаре
  • © Правительством Самарской области

Об этом сообщает sova.info.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров получил специальный кубок — символ фестиваля — от председателя общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» Павла Красноруцкого, заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антона Серикова и главы Нижегородской области Глеба Никитина.

«Я очень рад, что «Российская студенческая весна» возвращается на свою историческую родину — в Самару, туда, где она родилась 30 лет назад», — сказал Дмитрий Азаров.

В этом году фестиваль объединил 3,5 тыс. самых талантливых студентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций из 85 регионов России.

В феврале сайт «Москва 24» сообщал, что в столице открыли приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «АрхВектор».

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