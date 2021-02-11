В Калининградской области рассказали о мерах поддержки талантливой молодёжи

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Руководитель регионального Агентства по делам молодёжи Калининградской области Денис Калиновский сообщил о грантовой поддержке талантливой молодёжи региона.
В Калининградской области рассказали о мерах поддержки талантливой молодёжи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

«В прошлом году победителями конкурса Росмолодёжи стали 34 калининградца. На реализацию своих проектов они получили гранты на сумму 39 млн рублей. Таким образом, по объёму грантовой поддержки мы заняли второе место среди регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), уступив лишь Санкт-Петербургу», — отметил Денис Калиновский.

Планируется, что в 2021 году заявочная кампания грантовых конкурсов продлится до марта.

Ещё одной важной целью 2021 года, по мнению Калиновского, станет создание арт-резиденции для поддержки талантливой молодёжи. Это будет площадка для организации творческих мероприятий, продвижения креативных пространств. Арт-резиденция станет частью федеральной сети.

По сообщениям сайта «Реальное время», в Казани наградили лауреатов конкурса «Молодой учёный Республики Татарстан — 2020», а также студентов, получивших стипендии главы региона.

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