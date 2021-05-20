В Кировской области оценили темпы вакцинации от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный минздрав.
Как заявил глава ведомства Андрей Черняев, около 60% вакцинированных — граждане старше 60 лет.
«Мы призываем жителей области активно участвовать в прививочной кампании. Прошу особое внимание уделить вакцинации от COVID-19 наиболее уязвимых групп населения, в том числе тех, кто направляется на плановую госпитализацию и получение высокотехнологичной медицинской помощи», — сказал Черняев.
По его словам, в преддверии летних отпусков рекомендуется сделать прививку тем, кто намерен отправиться на санаторно-курортное лечение и на отдых в другие регионы и страны.
В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.