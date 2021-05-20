В Кировской области оценили темпы вакцинации от COVID-19

Более 150 тыс. жителей Кировской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Вторую дозу вакцины получили более 121,7 тыс.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный минздрав.

Как заявил глава ведомства Андрей Черняев, около 60% вакцинированных — граждане старше 60 лет.

«Мы призываем жителей области активно участвовать в прививочной кампании. Прошу особое внимание уделить вакцинации от COVID-19 наиболее уязвимых групп населения, в том числе тех, кто направляется на плановую госпитализацию и получение высокотехнологичной медицинской помощи», — сказал Черняев.

По его словам, в преддверии летних отпусков рекомендуется сделать прививку тем, кто намерен отправиться на санаторно-курортное лечение и на отдых в другие регионы и страны.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.