В Кировской области оценили темпы вакцинации от COVID-19

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Более 150 тыс. жителей Кировской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Вторую дозу вакцины получили более 121,7 тыс.
В Кировской области оценили темпы вакцинации от COVID-19
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный минздрав.

Как заявил глава ведомства Андрей Черняев, около 60% вакцинированных — граждане старше 60 лет.

«Мы призываем жителей области активно участвовать в прививочной кампании. Прошу особое внимание уделить вакцинации от COVID-19 наиболее уязвимых групп населения, в том числе тех, кто направляется на плановую госпитализацию и получение высокотехнологичной медицинской помощи», — сказал Черняев.

По его словам, в преддверии летних отпусков рекомендуется сделать прививку тем, кто намерен отправиться на санаторно-курортное лечение и на отдых в другие регионы и страны.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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