Гинцбург рассказал о ходе исследования «Спутника V» на беременных

Серьёзных побочных эффектов от вакцинации препаратом «Спутник V» среди беременных не выявлено. Об этом сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.

РИА Новости