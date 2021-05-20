Гинцбург рассказал о ходе исследования «Спутника V» на беременных

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Серьёзных побочных эффектов от вакцинации препаратом «Спутник V» среди беременных не выявлено. Об этом сообщили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Гинцбург рассказал о ходе исследования «Спутника V» на беременных
  • РИА Новости

«В настоящий момент в рамках клинического исследования комбинированной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроками от трёх до восьми месяцев. Зарегистрированных случаев серьёзных нежелательных явлений нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе не выявлена. Специалисты продолжают исследования.

Ранее стало известно, что в России проведут клинические испытания для определения срока сохранения иммунитета после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V».

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