Суд в Москве продлил арест экс-чиновника Минкультуры Мазо

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему директору департамента Минкультуры России Борису Мазо, обвиняемому в многомиллионных хищениях средств Эрмитажа.
Суд в Москве продлил арест экс-чиновника Минкультуры Мазо
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Суд продлил в отношении Мазо меру пресечения на срок до 16 августа», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

В конце марта сообщалось, что Мазо не признаёт вины в многомиллионных хищениях средств Эрмитажа.

В конце марта он был экстрадирован из Австрии в Россию.

По версии следствия, в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше 916 млн рублей

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России Мазо инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нём»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 4 ст. 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления») УК России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить