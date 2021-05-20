Суд в Москве продлил арест экс-чиновника Минкультуры Мазо

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему директору департамента Минкультуры России Борису Мазо, обвиняемому в многомиллионных хищениях средств Эрмитажа.

«Суд продлил в отношении Мазо меру пресечения на срок до 16 августа», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

В конце марта сообщалось, что Мазо не признаёт вины в многомиллионных хищениях средств Эрмитажа.

В конце марта он был экстрадирован из Австрии в Россию.

По версии следствия, в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше 916 млн рублей.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России Мазо инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нём»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 4 ст. 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления») УК России.