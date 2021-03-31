Экстрадированный из Австрии экс-чиновник Минкультуры Мазо сообщил ОНК о непризнании вины в хищениях

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RT
Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, экстрадированный из Австрии 25 марта, помещён в московский СИЗО-1. Посетившим его членам ОНК Москвы экс-чиновник заявил, что не признаёт вины в многомиллионных хищениях средств Эрмитажа.
Экстрадированный из Австрии экс-чиновник Минкультуры Мазо сообщил ОНК о непризнании вины в хищениях
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Вину, конечно, не признаю», — привёл его слова один из членов комиссии. 

Правозащитник рассказал RT, что Мазо содержится пока один в карантинной камере с телевизором. 

«Он просит как можно быстрее вывести его на приём к врачу в связи с болями в ноге, говорит, что хромает, и предполагает, что травму получил ещё до помещения в российский СИЗО», — уточнил член ОНК. 

Борис Мазо до экстрадиции провёл месяц в австрийской тюрьме. 

«Там была четырёхместная камера. Условия здесь не хуже, чем в Австрии. Но там бесплатно выдают пену для бритья и станки, не заставляют держать руки за спиной, когда выводят из камеры, там чуть свободнее, а здесь — человечнее, не такой формальный подход», — процитировал Мазо собеседник RT. 

Бывший чиновник добавил, что в московском СИЗО ему проще общаться, так как в австрийской тюрьме не все владеют английским языком, а немецкого Мазо не знает. 

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше 916 млн рублей

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России Мазо инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК России.

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