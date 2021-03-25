Из Австрии экстрадируют Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях средств Эрмитажа

Из Австрии в Россию экстрадируют Бориса Мазо, обвиняемого в многомиллионных хищениях средств Эрмитажа.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Установлено, что в 2015 году организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова, в которую входили директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, совершено хищение бюджетных средств на сумму свыше 916 млн рублей.

Сумма была выделена на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

«Уголовное дело в отношении Мазо находится в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации», — отметили в Генпрокуратуре.

Мазо скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.

«Благодаря большому объёму проделанной работы, организованному тесному взаимодействию с австрийскими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрашиваемых австрийской стороной дополнительных сведений и материалов удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо», — уточнили в надзорном ведомстве.

В сопровождении спецконвоя Мазо будет доставлен в Москву.

Ранее сообщалось, что адвокат рассказал о ходе расследования дела экс-замминистра культуры Пирумова.