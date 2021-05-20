Врач посоветовала не связывать плохое самочувствие с погодой

Врач-невролог клиники иммунореабилитации и превентивной медицины Яна Коперская посоветовала не связывать плохое самочувствие с погодой.

«В норме метеочувствительность не должна иметь места. Как правило, за ней стоят другие серьёзные причины. Человек может находиться в дефиците железа, витамина D, или у человека могут быть нарушены адаптация к стрессу, режим сна», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, нередко пациенты утверждают, что их головные боли связаны с изменением погоды, но когда они начинают вести дневник головной боли, то может оказаться, что реальные причины другие — к примеру, человек понервничал.

Как считает Коперская, в любом случае нужно определить первопричину головных болей.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.