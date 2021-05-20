В Минздраве рассказали об онкологической помощи в России в пандемию

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Ни одно онкологическое учреждение в России не закрылось в период пандемии коронавируса, объём онкологической помощи не сокращён. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
В Минздраве рассказали об онкологической помощи в России в пандемию
  • © РИА Новости

«Служба онкологическая под патронажем Министерства здравоохранения и лично министра здравоохранения России Михаила Мурашко не подкачала, не закрылось ни одно онкологическое учреждение», — приводит РИА Новости его слова.

Каприн отметил, что также не сокращено число пациентов, которым оказывается специализированная онкологическая помощь.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин зяавил, что объём госпитализации онкологических больных в Москве вырос на 30% в условиях пандемии.

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