В Минздраве рассказали об онкологической помощи в России в пандемию
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«Служба онкологическая под патронажем Министерства здравоохранения и лично министра здравоохранения России Михаила Мурашко не подкачала, не закрылось ни одно онкологическое учреждение», — приводит РИА Новости его слова.
Каприн отметил, что также не сокращено число пациентов, которым оказывается специализированная онкологическая помощь.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин зяавил, что объём госпитализации онкологических больных в Москве вырос на 30% в условиях пандемии.