Четверть россиян предпочитают продавать подержанные гаджеты через соцсети

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Согласно опросу сервиса «Объявления» «ВКонтакте» и исследовательской компании ResearchMe, четверть россиян для продажи своих гаджетов создают публикации в социальных сетях и просят друзей поделиться ими с другими пользователями.
Четверть россиян предпочитают продавать подержанные гаджеты через соцсети
  • © Westend61
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Известия».

Так, купив или получив в подарок новый смартфон, каждый четвёртый респондент решает продать свой предыдущий гаджет. В первую очередь опрошенные размещают посты на сервисах объявлений и узнают у друзей, не нужен ли им телефон.

Также пользователи могут делиться своим объявлением в тематических и городских сообществах. Чаще всего таким образом распространяют публикации о продаже iPhone и Huawei. А вот объявления о продаже Xiaomi, Samsung и Nokia пользователи в основном размещают на своих страницах.

Каждый пятый респондент признался, что один или несколько раз покупал смартфон у знакомых, ещё 12% получали этот гаджет в подарок от друзей.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

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