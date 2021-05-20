Четверть россиян предпочитают продавать подержанные гаджеты через соцсети
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Об этом сообщают «Известия».
Так, купив или получив в подарок новый смартфон, каждый четвёртый респондент решает продать свой предыдущий гаджет. В первую очередь опрошенные размещают посты на сервисах объявлений и узнают у друзей, не нужен ли им телефон.
Также пользователи могут делиться своим объявлением в тематических и городских сообществах. Чаще всего таким образом распространяют публикации о продаже iPhone и Huawei. А вот объявления о продаже Xiaomi, Samsung и Nokia пользователи в основном размещают на своих страницах.
Каждый пятый респондент признался, что один или несколько раз покупал смартфон у знакомых, ещё 12% получали этот гаджет в подарок от друзей.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.