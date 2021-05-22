Специалист рассказал о мерах предосторожности в связи с сезоном клещей

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Анастасия Румянцева
Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в беседе с RT, какие меры предосторожности надо соблюдать в связи с сезоном клещей.
Специалист рассказал о мерах предосторожности в связи с сезоном клещей
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Самое страшное заболевание, которое передают клещи, — клещевой энцефалит. Это — всё Зауралье, севернее Москвы и в северных районах Московской области. Если кто-то планирует поехать на Алтай, в Омскую область, в Тюменскую, нужно вакцинироваться за пару месяцев против клещевого энцефалита. Второе серьёзное заболевание, которое есть в Московской области, на юге, в Рязани, в Калуге, — это клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Там такой большой смертности нет, но есть инвалидизация», — пояснил Жемчугов.

Специалист также отметил, что от клещей могут пострадать домашние животные, например собаки.

«Могут укусить собаку. Они людей заразить не смогут, но для собак это смертельная болезнь… Первый признак — температура, отсутствует аппетит. Профилактика для собак — им весной дают таблетки на три месяца, можно обрызгивать шерсть специальным раствором», — объяснил эксперт.

Если говорить о мерах предосторожности для людей, то Жемчугов считает, что, планируя поход в лес, нужно обязательно уделить внимание своей одежде.

«Манжеты на брюках, на рукавах, на голову что-то лучше надеть и осмотреть друг друга (после. — RT)»,  — добавил он. 

Специалист также напомнил, что клеща надо обязательно отнести на проверку.
«Клеща надо положить в пузырёк и отнести в лабораторию Роспотребнадзора, в любую близкую, чтобы посмотреть, заражён он или нет», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что более 1,3 млн граждан России сделали прививки от клещевого энцефалита с начала года.

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