В Общественной потребительской инициативе оценили качество мороженого

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Представители Общественной потребительской инициативы оценили качество отечественного мороженого.
В Общественной потребительской инициативе оценили качество мороженого
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, по результатам мониторинга Роскачества, более чем у 70 наименований мороженого в 90% случаев выявлены те или иные нарушения — в 20% продукции обнаружены антибиотики.

Проверка также показала, что производители допускают нарушения, например, завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка, наличие в составе крахмала и растительных жиров.

«В настоящее время существующих административных и технических решений недостаточно для пресечения подобной практики и предупреждения нарушений», — заявил председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

По его словам, при покупке такой продукции нужно проявлять предельную внимательность.

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