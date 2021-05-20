В Роскачестве рассказали об итогах проверки питьевых клубничных йогуртов

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Специалисты Роскачества провели проверку питьевых клубничных йогуртов 20 торговых марок и назвали лучшие из них.
В Роскачестве рассказали об итогах проверки питьевых клубничных йогуртов
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт организации.

«Замечания к качеству питьевого йогурта в основном связаны с превышением в них дрожжей: нарушения выявлены в пяти из 20 товаров и свидетельствуют о нарушении температурного режима», — отметили эксперты.

По их данным, вся исследованная продукция богата полезными молочнокислыми организмами, в большинстве продукции также есть лактобактерии и лактококки, в пяти образцах обнаружены полезные бифидобактерии.

Ни в одном из образцов не выявлено растительных жиров, антибиотиков, консервантов и красителей.

Лучшими специалисты признали продукцию брендов Valio, Epica, «Активиа», «Слобода», «Вкуснотеево» и «Красная цена».

Ранее диетолог Ирина Писарева в беседе с ФАН дала советы по питанию в жаркую погоду.

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