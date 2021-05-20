Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко вылетит на Камчатку 22 мая, где по поручению премьер-министра Михаила Мишустина обсудит развитие туристического потенциала полуострова и увеличения турпотока в Долину гейзеров.

«Вице-премьер Дмитрий Чернышенко по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина посетит Дальний Восток 22—24 мая», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы вице-премьера.

Накануне президент России Владимир Путин отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые «всё вытопчут» в Долине гейзеров, если их там будет много.

20 мая Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с развитием туризма в Долине гейзеров и на Камчатском полуострове в целом.