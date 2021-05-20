Кардиолог рассказал о влиянии кофе на сердечно-сосудистую систему

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Центральной клинической больницы «РЖД Медицина» Заурбек Шугушев рассказал, как кофе влияет на сердце и можно ли его употреблять людям с гипертонией.

Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

«Кофе действительно вызывает повышение давления, но в очень краткосрочной перспективе, то есть до получаса максимально. И обычно давление повышается очень незначительно: на 10—15, максимум на 20 мм рт. ст.», — уточнил специалист.

Одновременно кофе оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, отметил Шугушев.

«Если говорить в принципе про употребление кофе, то этот вопрос очень серьёзно изучался с точки зрения медицины. Было доказано, что употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а это самый главный момент при высоком давлении. Ведь люди умирают не от высокого давления, а от осложнений, которые оно за собой ведёт», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что полезными свойствами обладает только натуральный свежемолотый кофе, и напомнил, что употреблять его нужно в разумных количествах.

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