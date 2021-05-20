Психолог рассказала о возможных последствиях COVID-19

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Медицинский психолог Клиники медицинской реабилитации Пироговского центра Татьяна Коробова рассказала о возможных последствиях коронавирусной инфекции COVID-19.
Психолог рассказала о возможных последствиях COVID-19
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«Если заболевание протекало серьёзно, то это значит, что мозг подвергся гипоксии, кислородному голоданию. Поэтому снижение работоспособности, апатия, равнодушие — это действительно последствия органических процессов в головном мозге», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, нельзя исключать и психологический компонент. Как пояснила Коробова, человек ощущает дискомфорт из-за того, что он не такой активный, как раньше, что многие вещи даются ему сложнее, чем до болезни.

«И вот здесь может присоединяться психологический компонент постковидного синдрома — недовольство своей работоспособностью и активностью, своей жизненной энергией, потеря интереса к жизни», — сказала психолог.

Она советует помнить, что это нормальный ход восстановления организма после болезни.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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