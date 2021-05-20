В РСТ оценили высокий уровень заполненности российских санаториев

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что уровень заполненности санаториев южных регионов России в июле-августе достигнет 95%

«Заполненность здравниц в других регионах тоже высокая — по итогам сезона она превысит 70%», — рассказал Барзыкин в интервью газете «Известия».

По словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, загрузка иных региональных санаториев по сравнению с 2019 годом поднялась на 5–15%.

По мнению вице-президента РСТ, россияне «активно раскупают путёвки не только на побережье, но и на Кавказские Минеральные воды, а также в Алтайский край».

Отмечается, что в сравнении с 2019 годом спрос на отечественные пансионаты повысится минимум на 15%.

Ранее Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Сочи.