В РСТ оценили высокий уровень заполненности российских санаториев
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«Заполненность здравниц в других регионах тоже высокая — по итогам сезона она превысит 70%», — рассказал Барзыкин в интервью газете «Известия».
По словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, загрузка иных региональных санаториев по сравнению с 2019 годом поднялась на 5–15%.
По мнению вице-президента РСТ, россияне «активно раскупают путёвки не только на побережье, но и на Кавказские Минеральные воды, а также в Алтайский край».
Отмечается, что в сравнении с 2019 годом спрос на отечественные пансионаты повысится минимум на 15%.
Ранее Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Сочи.