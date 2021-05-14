В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Сочи

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Сочи.

«Что касается Сочи: порядка 80% было забронировано услуг проживания, размещения где-то в феврале-марте, пока ещё Турция не закрывалась. Остаток (порядка 10—20%) уже был реализован, цены поднялись», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Барзыкин, «понятно, что цены немалые, особенно на праздники или середину июля», но, по его словам, нужно выбирать оптимальный для себя вариант или раньше бронировать.

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