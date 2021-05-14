В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Сочи

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых в Сочи.
В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых в Сочи
  • РИА Новости

«Что касается Сочи: порядка 80% было забронировано услуг проживания, размещения где-то в феврале-марте, пока ещё Турция не закрывалась. Остаток (порядка 10—20%) уже был реализован, цены поднялись», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил Барзыкин, «понятно, что цены немалые, особенно на праздники или середину июля», но, по его словам, нужно выбирать оптимальный для себя вариант или раньше бронировать.

Ранее kp.ru сообщал, что эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные туристические направления России летом 2021 года.

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