Суд взыскал с Bellingcat компенсацию по иску экс-командира ополчения ДНР

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск одного из бывших командиров донбасских ополченцев Игоря Безлера к британскому фонду Bellingcat, одноимённой частной компании, а также к журналистам Элиоту Хиггинсу и Питеру Ван Гюйсу.
Суд взыскал с Bellingcat компенсацию по иску экс-командира ополчения ДНР
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Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, Безлер просил признать некоторые сведения в статье «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и краткой статье «Птичка полетела к вам» не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство, требовал опубликовать опровержение и взыскать 500 тыс. рублей компенсации.

«Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

При этом с фонда и с компании взыскали по 150 тыс. рублей и 40 тыс. рублей — с Ван Гюйса.

Ранее адвокатское бюро «Иванян и партнёры» сообщило, что его почтовые серверы подверглись сильнейшим атакам после того, как Безлер подал иск в отношении Bellingcat. Юристы также подчеркнули, что он не является фигурантом уголовного дела о катастрофе MH17.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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