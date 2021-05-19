Врач дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду

Врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

«Во-первых, людям, которые принимают какие-то препараты, например, от скачков давления, в это время не стоит самостоятельно решать вопрос об уменьшении дозы. Либо ни в коем случае не пропускать приём лекарств», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, особую осторожность стоит соблюдать и автомобилистам, поскольку в жару увеличивается число ДТП, связанных с тем, что кому-то стало плохо за рулём.

Добрецова также напомнила, что самое безопасное солнце — утром, поэтому в это время можно погулять и получить необходимую дозу естественного витамина D.

«Воду пьём какую хотим, за исключением, конечно, сладких напитков, эффекта от которых нет никакого, так же, как и от энергетиков», — добавила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с газетой «Известия» дал советы по сохранению здоровья в жару.