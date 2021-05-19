Врач дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду

Короткая ссылка
Врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.
Врач дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду
  • Reuters

«Во-первых, людям, которые принимают какие-то препараты, например, от скачков давления, в это время не стоит самостоятельно решать вопрос об уменьшении дозы. Либо ни в коем случае не пропускать приём лекарств», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, особую осторожность стоит соблюдать и автомобилистам, поскольку в жару увеличивается число ДТП, связанных с тем, что кому-то стало плохо за рулём.

Добрецова также напомнила, что самое безопасное солнце — утром, поэтому в это время можно погулять и получить необходимую дозу естественного витамина D.

«Воду пьём какую хотим, за исключением, конечно, сладких напитков, эффекта от которых нет никакого, так же, как и от энергетиков», — добавила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с газетой «Известия» дал советы по сохранению здоровья в жару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить