В ВОЗ заявили, что не делят заболеваемость коронавирусом на волны
- Reuters
«ВОЗ не говорит о волнах абсолютно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, по всему миру можно наблюдать, что идёт подъём и снижение.
«Что важно? Что в любой момент, когда подъём начинается, мы спустя полтора года знаем, как его можно остановить», — отметила Вуйнович.
Как добавила эксперт, вирус здесь, и он зависит от поведения людей.
Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.