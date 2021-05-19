В ВОЗ заявили, что не делят заболеваемость коронавирусом на волны

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ не делят заболеваемость коронавирусом на волны.
В ВОЗ заявили, что не делят заболеваемость коронавирусом на волны
  • Reuters

«ВОЗ не говорит о волнах абсолютно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, по всему миру можно наблюдать, что идёт подъём и снижение.

«Что важно? Что в любой момент, когда подъём начинается, мы спустя полтора года знаем, как его можно остановить», — отметила Вуйнович.

Как добавила эксперт, вирус здесь, и он зависит от поведения людей.

Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.

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