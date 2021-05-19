В Крыму вакцинацию от COVID-19 прошли более 187 тысяч человек

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В Крыму вакцинацию от коронавируса прошли более 187 тыс. человек, заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
В Крыму вакцинацию от COVID-19 прошли более 187 тысяч человек
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодняшний день Республика Крым получила 259 552 дозы вакцины. Привиты 187 367 человек, из них 133 690 получили второй компонент», — рассказал Остапенко.

В республике работает 96 пунктов вакцинации и 57 выездных бригад.

Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.

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