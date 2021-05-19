В Крыму вакцинацию от COVID-19 прошли более 187 тысяч человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«На сегодняшний день Республика Крым получила 259 552 дозы вакцины. Привиты 187 367 человек, из них 133 690 получили второй компонент», — рассказал Остапенко.
В республике работает 96 пунктов вакцинации и 57 выездных бригад.
Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.