В Крыму вакцинацию от COVID-19 прошли более 187 тысяч человек

В Крыму вакцинацию от коронавируса прошли более 187 тыс. человек, заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

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РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ». «На сегодняшний день Республика Крым получила 259 552 дозы вакцины. Привиты 187 367 человек, из них 133 690 получили второй компонент», — рассказал Остапенко. В республике работает 96 пунктов вакцинации и 57 выездных бригад. Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.